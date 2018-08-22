Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Barış Çörtük (24) idaresindeki otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Demiraslan Mahallesi mevkisinde Ferhat Bal (58) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Barış Çörtük olay yerinde, 1 yaşındaki oğlu Ayaz Çörtük ile diğer araçta bulunan Hasan Basri Çakır (55) ise kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan Ferhat Bal, Selin Çörtük (24) ve Bekir Sarı (47) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.