Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Erol K.'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuzhan A. yönetimindeki otomobil ile Güvenbeli mevkisinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savrulurken, araçlarda sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.



Kazada sürücüler Erol K. ve Oğuzhan A. ile araçlarda bulunan Hakan Y. ve Medine A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Medine A., ilk müdahaleden sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.