Samsun'da iki şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yol kontrollerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi'nde yol kontrolünde, şüpheliler M.Ç. (40) ile E.Ç'nin (42) üzerinde arama yaptı.



Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.