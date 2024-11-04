Samsun'da iki şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Samsun’da yol kontrolü yapan polisin durdurduğu iki şüphelinin üzerinden iki ruhsatsız tabanca çıktı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Arşiv
Samsun'un Alaçam ilçesinde yol kontrollerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi'nde yol kontrolünde, şüpheliler M.Ç. (40) ile E.Ç'nin (42) üzerinde arama yaptı.
Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Silah
- Samsun