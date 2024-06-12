Samsun'da ırmak kenarına karpuz döküldü: İnceleme başlatıldı

Samsun'da ırmak kenarına karpuz dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Adana'dan ünlü bir zincir markete mal getiren nakliye firmasının, hasarlı karpuzları buraya döktüğü ortaya çıktı.

Samsun'da ırmak kenarına karpuz döküldü: İnceleme başlatıldı

İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde yol ve Mert Irmağı kenarına onlarca kapuz döküldü.

Çevreye saçılan ve kirlilik oluşturan karpuzlar vatandaşların dikkatini çekti. Durumun haber yapılması üzerine yetkililer harekete geçti.

Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğüne konunun incelenmesi talimatını verdi.

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, karpuzların döküldüğü yere bizzat giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, Adana'dan bir nakliye firmasının ünlü bir zincir markete getirdiği, hasarlı olanları ise yol ve ırmak kenarına döktüğü belirlendi.

İl Ticaret Müdürlüğü, karpuzları getiren nakliye firmasını faturalardan tespit ederek konuyu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletti.

Samsun'da ırmak kenarına karpuz döküldü: İnceleme başlatıldı - 1

İl Ticaret Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Büyükşehir Belediyemiz ile olay mahallinde gerekli inceleme yapılmıştır. İncelemelerde; olayın ulusal zincir marketlerimizden birine, Adana'da bulunan nakliye firması tarafından günlük olarak dökme usulü ile getirildiği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine de zincir marketin depo ve lojistik müdürü ile birlikte olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunulmuştur. Depo ve lojistik müdürü ile yapılan görüşmelerde, Mert Irmağı kenarına dökülen karpuzların işletme olarak kendileri tarafından kabul edilmeyen hasarlı karpuzlar olduğu, dökme işleminin de ilgili nakliye firması tarafından yapıldığı beyan edilmiştir. Olay mahallinde sadece kırık ve hasarlı karpuzların olmadığı, aynı zamanda nakliye esnasında karpuzların hasar görmemesi için kasaların içerisine konulan sap-saman altlıklarının da döküldüğü ve çevreye zarar verildiği görülmüştür. Bunun üzerine zincir marketten, nakliye firmasına ait gerekli bilgi ve belgele temin edilerek konu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kendilerine böyle bir konunun intikal ettiğini ancak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ceza kesme yetkisinin bulunmadığını, Zabıta Daire Başkanlığının Kabahatler Kanunu'na göre ceza uyguladığını, ayrıca konunun İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne intikal ettirildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri de Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemi uygulayacaklarını bildirdi.

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