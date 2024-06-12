Samsun'da ırmak kenarına karpuz döküldü: İnceleme başlatıldı

İl Ticaret Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile olay mahallinde gerekli inceleme yapılmıştır. İncelemelerde; olayın ulusal zincir marketlerimizden birine, Adana'da bulunan nakliye firması tarafından günlük olarak dökme usulü ile karpuz getirildiği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine de zincir marketin depo ve lojistik müdürü ile birlikte olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunulmuştur. Depo ve lojistik müdürü ile yapılan görüşmelerde, Mert Irmağı kenarına dökülen karpuzların işletme olarak kendileri tarafından kabul edilmeyen hasarlı karpuzlar olduğu, dökme işleminin de ilgili nakliye firması tarafından yapıldığı beyan edilmiştir. Olay mahallinde sadece kırık ve hasarlı karpuzların olmadığı, aynı zamanda nakliye esnasında karpuzların hasar görmemesi için kasaların içerisine konulan sap-saman altlıklarının da döküldüğü ve çevreye zarar verildiği görülmüştür. Bunun üzerine zincir marketten, nakliye firmasına ait gerekli bilgi ve belgele temin edilerek konu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kendilerine böyle bir konunun intikal ettiğini ancak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ceza kesme yetkisinin bulunmadığını, Zabıta Daire Başkanlığının Kabahatler Kanunu'na göre ceza uyguladığını, ayrıca konunun İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne intikal ettirildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri de Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemi uygulayacaklarını bildirdi.