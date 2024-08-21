Samsun’da iş yeri yangını

Samsun’da boş bir iş yerinde hurdaların kesilmesi sırasında yangın çıktı.

Samsun’da iş yeri yangını

, Kale Mahallesi Ferah Sokak üzeri 3 katlı bir binanın giriş katındaki boş iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dükkanda işçiler hurdaları almak için spiral ile keserken çıkan kıvılcım, yere sızan akaryakıtı tutuşturdu.

Dükkan içerisindeki yanıcı maddelerin alev almasıyla yangın oluştu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangında dükkanda maddi zarar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Malatya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine toplantısının gerçekleşeceği Ahlat hakkında bilgiler

Ahlat nerede, hangi ilde? Kabine toplantısının gerçekleşeceği Ahlat hakkında bilgiler

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Yola kontrolsüz çıkan tır kamyonete çarptı: 3 yaralı

Yola kontrolsüz çıkan tır kamyonete çarptı: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...