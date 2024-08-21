Samsun’da iş yeri yangını

Yangın, Kale Mahallesi Ferah Sokak üzeri 3 katlı bir binanın giriş katındaki boş iş yerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, dükkanda işçiler hurdaları almak için spiral ile keserken çıkan kıvılcım, yere sızan akaryakıtı tutuşturdu.



Dükkan içerisindeki yanıcı maddelerin alev almasıyla yangın oluştu.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.



Yangında dükkanda maddi zarar oluştu.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.