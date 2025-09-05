Samsun'da jandarma 2 kilo 355 gram esrar ele geçirdi

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kg 355 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Araştırmalar sonucu M.N. (47) ve M.Ş.K. (36) isimli şahısların uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin ikametleri ve bahçelerinde yapılan aramalarda 2 kilo 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

