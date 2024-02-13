Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi.

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bölgede inceleme yaptılar.

Yapılan kontroller esnasında, M.A., H.A., H.Ö., E.A. ve İ.Y. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanan 5 kişi ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.



Soruşturma devam ediyor.