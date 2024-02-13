Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Olay, 'un Terme ilçesinde meydana geldi. 

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bölgede inceleme yaptılar. 

Yapılan kontroller esnasında, M.A., H.A., H.Ö., E.A. ve İ.Y. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanan 5 kişi ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

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