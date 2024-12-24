Samsun'da kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.



Bölgeye giden ekipler, 2 levye, kazma, kürek, balta, 3 metre uzunluğunda çelik halat, 2 demir keski, demir testere, 3 metre bez halat ve çekiç ele geçirdi.



Suçüstü yakalanan C.K. (30) ve S.O. (27), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

