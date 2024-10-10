Samsun'da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Samsun'da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

'da Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.A. (43), M.B. (35), R.G. (59) ve M.T. (39) kaçak kazı yaparken yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen jeneratör, kürek, kazma, demir levye ile eldivene de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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