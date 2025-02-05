Samsun'da kaçak tütün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla Atakum ve Canik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerde arama yapan ekipler, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 43 bin 400 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda kaçak sigara ile bir miktar kaçak tütün ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.