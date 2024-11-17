Samsun’da kaçak tütün operasyonu
Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atakum ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 11 bin 600 makaron sigara ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.
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