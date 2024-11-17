Samsun’da kaçak tütün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atakum ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 11 bin 600 makaron sigara ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Olayla ilgili bir şüpheli, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.