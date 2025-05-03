Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da bir depoda 525 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin bulunduğu bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 525 bin boş makaron, 102 bin 640 içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

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