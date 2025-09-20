Samsun'da kaçakçılık operasyonu: Dört gözaltı

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 zanlı gözaltına alındı.

'daki kaçakçılık operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçede gerçekleştirdikleri uygulamada M.Ç. ve N.D'nin üzerinde 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

