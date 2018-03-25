NTV

Samsun'da kaçırılmak istenen genç kızı polis kurtardı

DHA

Türkiye

Samsun’da 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilerek, kaçırılan E.D. (20) isimli genç kadın, polisin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlişkili Haberler

Olay, dün gece, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. E.D. (20) isimli genç kadın, iddiaya göre, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilip, kaçırıldı. Olayı görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipler, E.D.'nin bindirildiği aracın Aktekke mevkisinde olduğunu belirledi. Otomobilin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, sürücünün durması yönünde uyarı yaptı.

Polisin uyarısını dikkate almayıp, kaçmaya çalışan sürücü, kısa süre sonra durduruldu. Ekipler, E.D.'yi otomobilde baygın halde bulurken, araçtakilerin A.D. (30) ve A.Ö. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. E.D. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Şüphelilerden şikayetçi olan E.D., tedavisinin ardından ailesine teslim edildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve A.Ö., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin