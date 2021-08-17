Samsun'da kadın cinayeti

Samsun'da eşinin yeğeni tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 17.08.2021 - 01:40 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 01:50

Samsun'da kadın cinayeti

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. (52) ve dayısının kızı Ebru A'ya (15) evlerinde tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

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