Samsun'da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca trafikte yakalandı

Samsun'da evinde karısını öldüren kişi, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında Yücel G.'nin (48) kullandığı hafif ticari araç durduruldu.



Alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine, haber verilen jandarma trafik ekibine işlemlerinin yapıldığı sırada mukavemet gösteren Yücel G., adli işlemleri için savcılık talimatıyla Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edildi.

GİYSİLERİNDE KAN LEKESİ VARDI



Giysilerinde kan lekesi bulunan Yücel G., Canik ilçesinin Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti.



Konunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Hacınaipli Mahallesi'ndeki eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

DÖVÜLÜP BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ



Evde yapılan kontrolde, Yücel G.'nin eşi 4 çocuk annesi Fatma G.'nin (41) dövülüp başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINDA



Olayla ilgili Yücel G., gözaltına alındı. Öte yandan katil zanlısının, önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.