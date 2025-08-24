Samsun'da kamyonet devrildi: Bir ölü, iki yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı.
Ercan Şentaş (49) idaresindeki 55 KS 109 plakalı kamyonet, Hacılıçay Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Şentaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Şentaş'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
