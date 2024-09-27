Samsun'da kamyonet kurşunlamaya tutuklama

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde giden 22 yaşındaki E.Ö.'ye ait 55 ACH 179 plakalı kamyonete silahlı saldırı düzenlendi. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, görgü şahitlerinin ifadesi doğrultusunda, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.