Samsun'da kamyonet kurşunlamaya tutuklama

Samsun'da park halindeki kamyonete silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kamyonet kurşunlamaya tutuklama

Olay, ’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde giden 22 yaşındaki E.Ö.'ye ait 55 ACH 179 plakalı kamyonete düzenlendi. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, görgü şahitlerinin ifadesi doğrultusunda, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...