Samsun'da kamyonetin çarptığı iki çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'da S.A.Y.'nin kullandığı kamyonet, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar'a (13) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.

