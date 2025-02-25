Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Eski eşiyle birlikte sobadan sızan gazdan zehirlendi

İlçenin Liman Mahallesi'nde yaşayan Güray Bulut (51), evlerinde farklı odalarda kalan annesi Saliha Kütükçü (71) ve babası Muharrem Bulut'u (76) hareketsiz halde buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kütükçü ve Bulut'un kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini belirledi.



Otopsi işlemleri için cesetleri Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürülen Kütükçü ve Bulut'un bir süre önce boşandığı ve hasta oldukları için aynı evde yaşadıkları öğrenildi.