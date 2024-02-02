Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Evli çift hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Tepeören Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki Mehmet Horozoğlu ve 32 yaşındaki eşi Şerife Horozoğlu gece ısınmak için evlerinde mangal yaktı.



Çiftin yakınları kendilerinden haber alamayınca eve gitti.



Evde Horozoğlu çiftinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.



Gelen sağlık ekipleri, Mehmet ve eşi Şerife Horozoğlu'nun karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.



Karı ve kocanın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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