Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı, 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden K.S. ve K.K'yi yakaladı.



Kargo paketinde 21 bin 504 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.