Samsun'da kayboldu, kemikleri ve kafatasısı Düzce'den çıktı

Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde dün mısır tarlasına giden çiftçi, tarlasının yanıda insan ait kafatası ve kemik görüp ihbarda bulunmuştu.

Düzce Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alıp ayrıntılı inceleme yaptı.

KAYIP ADAMA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Araştırma sonucunda kıyafetlerden çıkan kimlik ile ilaç reçetelerinden kemik parçalarının Samsun’un Bafra ilçesinde, bir süre önce kayıp kaydı yapılan 66 yaşındaki Cafer Ak’a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kemikler ise DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.