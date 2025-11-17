Samsun'da kayıp sanılan genç kadın bulundu

Samsun'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 23 yaşındaki Güllü Biçer bulundu.

Biçer'in annesi Fadime Topuz, kızının 1 Kasım'dan beri kaybolduğunu belirterek 3 Kasım günü polise başvurdu.

Başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Güllü Biçer'i sağlıklı bir şekilde bularak ailesine haber verdi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve genç kadının kimseden şikayetçi olmadığı tespit edildi.

Anne Fadime Topuz'un, kızının bulunması için ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurarak yardım istediği öğrenildi.