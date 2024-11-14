Samsun'da kayıp ihbarı yapılan çocuklardan iyi haber

Samsun'da aileleri tarafından 9 Kasım'da kayıp başvurusu yapılan 17 yaşındaki iki kız çocuğu bulundu.

Samsun'da kayıp ihbarı yapılan çocuklardan iyi haber

’da 9 Kasım'da evlerinden çıkarak dışarıda buluşan D.B. (17) ve M.Ö.’den (17) aileleri bir daha haber alamadı.

Telefonlarına cevap vermeyen ve gidebilecekleri her yerde aranan iki kız çocuğu için polise kayıp başvurusu yapıldı.

Kayıp müracaatı ardından Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu kayıp kız çocukları, dün Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarına ait ikamette bulunarak ailelerine teslim edildi.

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