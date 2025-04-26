Samsun'da kaza: 1 kişi yaralandı
Samsun'da bir otomobilin, önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Çevre Yolu üzeri otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki otomobil, önündeki H.K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İ.S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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