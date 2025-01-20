Samsun'da kaza: 1 yaralı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Sefer K. idaresindeki otomobil ile Gökçebogaz Kavşağı’ndan ana yola çıkış yapan Celal Yavuz'un kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gülseren K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.