Samsun'da kaza: Motosikletli komiser ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser Burak Uysal ağır yaralandı.

Samsun'da kaza: Motosikletli komiser ağır yaralandı

'un Atakum ilçesinde Musa C. idaresindeki cip, Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kesişiminde, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'nde görevli komiser Burak Uysal yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Uysal, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Uysal'ın genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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