Samsun'da kaza yapanların yardımına koşarken hayatını kaybetti

Mehmet Akbıyık yönetimindeki kamyonet, Karayolları Bakımevi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Elif Güger idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazayı görerek olay yerine giden Samet Bal (20), yaralılara yardım etmek istedi.



Bu sırada arkadan gelen Remzi Cesur yönetimindeki otomobil de kazaya karışan araçlarla Bal'a çarptı.



Kazada kamyonet sürücüsüyle aynı araçta bulunan Ayşenur Akbıyık, Yasemin Akbıyık ve Mehmet Çelebi Akbıyık'ın yanı sıra Samet Bal yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki Havza ve Kavak Devlet hastanelerine kaldırıldı.



Durumu ağır olan Bal, müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.