Samsun’da kazaya davetiye: Hareket halindeki aracın üzerine çıktılar

Samsun'da gençlerden oluşan bir grup, hareket halindeki SUV aracın basamaklarına ve kaputuna çıkarak hem tehlike oluşturdu hem de kendi canlarını hiçe saydı.

Samsun’da kazaya davetiye: Hareket halindeki aracın üzerine çıktılar

İlkadım ilçesi Batıpark etkinlik alanında dolaşan bir SUV aracı, içerisindeki bir kişi kullanırken, araç dışındaki diğer gençler ise seyir halindeyken aracın sağ ve sol basamaklarına, hatta kaput üstüne çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi.

Hem kendi canlarını hem de çevredekilerin güvenliğini riske atan gençlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...