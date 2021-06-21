Samsun'da kebapçıda patlama

Samsun'da kebap salonundaki fırında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada yüzünde ve ellerinde ikinci derece yanık oluşan işletme sahibi ağır yaralandı.

DHA 21.06.2021 - 13:12

Samsun'da kebapçıda patlama

Samsun'da İlkadım ilçesi Şehitler Sokak'taki kebap salonuna giden işletme sahibi H.Ö.'nün açtığı doğalgaz ile çalışan fırında iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yükselen alevler, H.Ö.'ye sıçradı. Yüzünde ve ellerinde ikinci derece yanık oluşan işletme sahibi ağır yaralandı.

İtfaiye fırındaki alevleri söndürürken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yanık servisinde tedaviye alındı.

Öte yandan H.Ö.'nün, geçen hafta aynı fırında doğalgaz kaynaklı oluşan patlamada alevler arasından kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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