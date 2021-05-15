Samsun'da kendini vuran muhtar balkondan düştü

Samsun'da balkonda kendini vuran muhtar aşağı düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA 15.05.2021 - 14:54

Samsun'da kendini vuran muhtar balkondan düştü

Samsun'un Atakum ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Sarıtaş Mahallesi Muhtarı 5 çocuk babası Hüseyin Arslan (48) birinci kattaki evinin balkonunda tabancayla kafasından kendini vurdu.

Sırtı sokağa dönük halde balkonun kenarında otururken kendini vuran muhtar Arslan yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki aracın önüne düştü.

Ağır yaralanan Hüseyin Arslan kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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