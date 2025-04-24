Samsun'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihar etti
Samsun'da bir kafede tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Pınar Altınel'i öldüren Cengiz Altınel, intihar etti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Samsun Alaçam ilçe Halk Kütüphanesinde memur olarak görev yapan Cengiz Altınel, boşanma sürecinde olduğu eşi Pınar Altınel’in çalıştığı kafeye gitti.
Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında bulundurduğu tabanca ile Pınar Altınel’i başından vurdu. Altınel ardından silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.
HAYATINI KAYBETTİLER
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz Altınel ile Pınar Altınel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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