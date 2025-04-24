Samsun'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihar etti

Samsun Alaçam ilçe Halk Kütüphanesinde memur olarak görev yapan Cengiz Altınel, boşanma sürecinde olduğu eşi Pınar Altınel’in çalıştığı kafeye gitti.

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında bulundurduğu tabanca ile Pınar Altınel’i başından vurdu. Altınel ardından silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

HAYATINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz Altınel ile Pınar Altınel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.