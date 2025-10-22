Samsun'da köpeğe işkence: Serbest bırakıldı

İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta, bir otomobilin arkasına zincirle bağlı köpeğin sürüklendiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.



Kısa sürede bölgeye intikal eden polisler, sürücü F.K.'yı (71) arkasında zincir bağlı araçla yakaladı. Ölen köpek ise yol kenarında bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

F.K, köpeği araca zincirle bağlayıp sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Şüpheli F.K'nin ifadesinde, köpeğin kaçmaması için otomobilin arkasına bağlanmış olabileceğini belirterek, durumu araç hareket ettikten sonra fark ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.



F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.