Samsun'da korku dolu anlar: İskelenin halatı koptu, işçiler ölümden döndü
Samsun'un Canik ilçesinde bir sitenin dış cephe çalışmasını yapan iki işçi, asma iskelenin halatının kopmasıyla havada asılı kaldı.
Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak'taki sitede dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Dış cephe çalışması yapan iki işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi.
Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti.
Uzun süren çalışmalar sonucu iki işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı.
O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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