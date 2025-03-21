Samsun'da korkunç cinayet: Bilezikleri için boğazını kesip ateşe verdiler

Samsun'un Terme ilçesinde iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Fikriye Turgut’un evinin kapısını çaldı.

Eve girenler, Fikriye Turgut’un boğazını kesip, kolundaki bilezikleri çaldı. Turgut’un bedenini ateşe veren şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bu sırada camiden eve gelen Mustafa Turgut, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.