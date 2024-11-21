Samsun'da lokantadan para çalan şüpheli otel odasında yakalandı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki bir lokantada meydana geldi. T.Ö., etrafı bir süre kontrol ettikten sonra kapalı olan lokantanın penceresini zorlayarak açıp, içeri girdi.

Lokantadaki çekmeceleri karıştıran T.Ö., kasadaki 2 bin lirayı alıp, cebine koydu. Dışarıyı kontrol eden şüpheli, kimseyi görmeyince pencereden atlayarak, kaçtı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, hırsızlık yapıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Çalışma başlatan polis, güvenli kamera kayıtlarından şüpheliyi kaldığı otel odasında yakaladı.