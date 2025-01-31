Samsun'da minibüs hırsızına gözaltı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki minibüsün kapısını zorlayarak açıp içeri giren hırsızlar düz kontak yaparak aracı çaldı.

Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışma sonucu B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren B.Ş. serbest bırakılırken, olayla ilgili firarda olan bir kişiyi ise yakalama çalışması devam ediyor.