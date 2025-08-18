Samsun'da minibüs, kamyona çarptı
Samsun'da yolcu minibüsü, bir kamyona arkadan çarptı. Kazada dört kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesindeki Muhittin Özkefeli Bulvarı'ndaki adliye önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uğur Bozaryılmaz idaresindeki 55 D 1549 plakalı minibüs, önündeki Gökhan Tokgöz yönetimindeki 55 AJT 525 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, dolmuşta yolcu olarak bulunan Kübra Nur Tek, Tunahan Sezer, Nisa Karagüzel ve Hasan Efe Güdül yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- Samsun İlkadım