Samsun'da muhtarlık kavgası! 2 kardeş öldürüldü, katil zanlısı kayıplara karıştı

Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı 2 kardeşi öldüren, kardeşlerin 2 arkadaşını da yaralayan katil zanlısı kayıplara karıştı.

Samsun'da muhtarlık kavgası! 2 kardeş öldürüldü, katil zanlısı kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, İ.A. pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç ile arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan G.İ. ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan G.İ. daha sonra taburcu oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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