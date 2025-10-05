Samsun'da narkotik operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Çalışmalarda şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında 3 bin 256 sentetik ecza, 277,5 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız tüfek bulundu.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiyle ilgili adli süreç başlatıldı.

