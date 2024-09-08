Samsun'da narkotik operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1654 sentetik ecza hapı, 100 uyuşturucu hap, 275,50 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 390 mililitre aseton, 3 hassas terazi, 6 eldiven, kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin lira sahte para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kahramanmaraş'taki deprem anı böyle görüntülendi

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Ankara'dan art arda mesajlar: Sürecin takipçisi olacağız

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Ankara'dan art arda mesajlar: Sürecin takipçisi olacağız

İstanbul TEM'de TIR yangını

İstanbul TEM'de TIR yangını

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

Bursa'da hurdalıkta yangın

Bursa'da hurdalıkta yangın

Zincir marketten alkol hırsızlığı: 4 tutuklama

Zincir marketten alkol hırsızlığı: 4 tutuklama

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...