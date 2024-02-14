Samsun'da narkotik uygulaması

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve asayiş şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi.



Yapılan aramalarda, 381 adet sentetik ecza, 54,22 gram metamfetamin, 14,90 gram esrar, 1 adet extasy hap, 2 adet hassas terazi ve 7 adet uyuşturucu madde kullanımın aparatı ele geçirildi.

2 yıl 4 ay ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 32 kişi yakalandı.