Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta Anıl A'nın kullandığı öğrenci servisi ile Çiğdem H. idaresindeki otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.



Kazada servis sürücüsü ve 10 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İlk gelen bilgi ise yaralı sayısının 12 olduğu yönündeydi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bir okuldaki fidan dikme etkinliğine katıldığı sırada kazadan haberdar olduktan sonra telefonla yaralılar hakkında bilgi aldı.



Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel liseye ait öğrenci servisinin kaza yaptığını belirterek, "Allah'a çok şükür, çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyi. Takiplerini yapıyoruz" dedi.



Özel okullar, okul aile birlikleri ve milli eğitim tarafından kiralanan taşımalı eğitim kapsamındaki okul servislerinin olduğuna işaret eden Dağlı, "Bunların hepsinin denetimlerinin hem kendi bünyelerinden hem de kurumları vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.