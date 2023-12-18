Samsun'da okulun tavanındaki alçı döküldü: 7 öğrenci hafif yaralandı

Samsun'daki Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.



Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.



Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.



Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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