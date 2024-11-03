Samsun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı Afanlı Deresi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Umutcan Akın (30) idaresindeki otomobil direksiyondan hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip oradan da dereye uçtu.

Balkonundan kazayı gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.