Samsun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da otomobilin dereye uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada bir kişi ise ağır yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı Afanlı Deresi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi.
Umutcan Akın (30) idaresindeki otomobil direksiyondan hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip oradan da dereye uçtu.
Balkonundan kazayı gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Mertcan Altun Alev olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Umutcan Akın ise aracın şoför mahalline sıkıştı.
Çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Umutcan Akın, itfaiyenin kurtarıcı vinci yardımıyla dereden sedye ile çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Mertcan Altun Alev'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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