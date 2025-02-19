Samsun'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: 3 yaralı

'da M.K.'nin (56) kullandığı otomobil, Salıpazarı-Terme kara yolu Çobandüzü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.T. (60) ve İ.K. (61), ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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