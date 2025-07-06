Samsun'da otomobil devrildi: İki yaralı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Samsun'da Semra O. yönetimindeki otomobil, Ayvacık ilçesi Kabaklık Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Davut A. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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