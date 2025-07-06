Samsun'da otomobil devrildi: İki yaralı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: İki yaralı

'da Semra O. yönetimindeki otomobil, Ayvacık ilçesi Kabaklık Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Davut A. yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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