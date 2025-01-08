Samsun'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emrullah Kökten (28) idaresindeki otomobil, Necati Şahin (58) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki Havva Kökten, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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