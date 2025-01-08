Samsun'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Emrullah Kökten (28) idaresindeki otomobil, Necati Şahin (58) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki Havva Kökten, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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