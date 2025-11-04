Samsun'da otomobil ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Samsun'da Emre K.'nin (23) kullandığı otomobil ile Barış E. (25) idaresindeki özel hastaneye ait ambulans, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde çarpıştı.



Kazada devrilen ambulansın şoförü Barış E, acil tıp teknisyenleri Mehmet U., Seval B., hasta Gamze Ç. ve refakatçi Nurten Ç. yaralandı.



Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.