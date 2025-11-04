Samsun'da otomobil ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var
Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ile çarpışan ambulanstaki üçü sağlık çalışanı beş kişi yaralandı.
Samsun'da Emre K.'nin (23) kullandığı otomobil ile Barış E. (25) idaresindeki özel hastaneye ait ambulans, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde çarpıştı.
Kazada devrilen ambulansın şoförü Barış E, acil tıp teknisyenleri Mehmet U., Seval B., hasta Gamze Ç. ve refakatçi Nurten Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Ambulans
- Samsun Atakum